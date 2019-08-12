Впрочем, разработанный беспилотный катафалк еще требует доработок, но уже сейчас автомобиль способен самостоятельно передвигаться на скорость пять километров в час.

О том, что в РФ создан беспилотный катафалк на базе Lada Kalina, сообщили журналисты «РИА Новости», которые уточняют, что разработкой машины занимались студенты одного из сибирских вузов.

Информации о проекте пока мало, к тому же сообщается, что авторы проекта еще будут консультироваться с крупными компаниями, которые уже давно ведут разработку беспилотников в России.

Напомним, что беспилотные авто тестируют уже «Яндекс», «КамАЗ», МАДИ и другие. Консультация молодым специалистам необходимо для того, чтобы доработать свой автомобиль.

Сейчас известно, что основой для проекта стал автомобиль Лада Калина, выпущенный в период с 2004 по 2018 год.

Им стал, скорее всего универсал, оснащенный 1.6-литровым ДВС. Фото машины не опубликовали, но есть предположение, что ее оснастили электрической установкой.