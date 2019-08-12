Предприятия российского автопроизводителя в Ижевске и Тольятти прекратили выпуск автомобилей с 22 июля.
АвтоВАЗ возобновил свою работу после корпоративного отпуска
12.08.2019 11:11
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Сегодня 12 августа АвтоВАЗ возобновил свою работу после корпоративного отпуска.
Во время двухнедельного планового простоя на производственных площадках проводилась модернизация оборудования, а также ремонтные работы и работы по обслуживанию оборудования.
Еще компания подготовила запас для обеспечения дилерских центров всеми моделями LADA.
Стоит отметить, что в Тольятти и в Ижевске осуществляется сборка не только автомобилей Лада, но и Datsun, а также некоторых моделей Renault.
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