Предприятия российского автопроизводителя в Ижевске и Тольятти прекратили выпуск автомобилей с 22 июля.

Сегодня 12 августа АвтоВАЗ возобновил свою работу после корпоративного отпуска.

Во время двухнедельного планового простоя на производственных площадках проводилась модернизация оборудования, а также ремонтные работы и работы по обслуживанию оборудования.

Еще компания подготовила запас для обеспечения дилерских центров всеми моделями LADA.

Стоит отметить, что в Тольятти и в Ижевске осуществляется сборка не только автомобилей Лада, но и Datsun, а также некоторых моделей Renault.