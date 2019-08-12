Российское агентство «Автостат» подготовило рейтинг кроссоверов, в который попали модели со средней стоимостью в пределах от 2,0 до 2,1 млн рублей.

Так, были названы самые популярные кроссоверы в России за 2 млн рублей за период с января по июль текущего года.

Самым востребованным среди кроссоверов стоимостью 2 млн рублей оказался Volkswagen Tiguan, а он и возглавил рейтинг. Эта модель за семь месяцев года разошлась тиражом в количестве 19 115 экземпляров.

На второй строчке располагается японский кроссовер Toyota RAV4 с результатом 16 6637 проданных единиц. Следующим в списке числится Mitsubishi Outlander (12 802 ед.).

Четвертое и пятое место в составленном ТОПе оказалось за Mazda CX-5 (11 227 ед.) и Nissan X-Trail (11 225 ед.).

Еще в рейтинге популярных кроссоверов со средневзвешенной стоимостью 2 млн рублей оказались:

KIA Sorento (3082 ед.),

Mitsubishi Eclipse Cross (1084 ед.),

Subaru XV (576 ед.),

MINI Countryman (569 ед.),

Renault Koleos (340 ед.),

Jeep Renegade (117 ед.).