Российское агентство «Автостат» подготовило рейтинг кроссоверов, в который попали модели со средней стоимостью в пределах от 2,0 до 2,1 млн рублей.
Названы самые популярные кроссоверы в России за 2 млн рублей
Так, были названы самые популярные кроссоверы в России за 2 млн рублей за период с января по июль текущего года.
Самым востребованным среди кроссоверов стоимостью 2 млн рублей оказался Volkswagen Tiguan, а он и возглавил рейтинг. Эта модель за семь месяцев года разошлась тиражом в количестве 19 115 экземпляров.
На второй строчке располагается японский кроссовер Toyota RAV4 с результатом 16 6637 проданных единиц. Следующим в списке числится Mitsubishi Outlander (12 802 ед.).
Четвертое и пятое место в составленном ТОПе оказалось за Mazda CX-5 (11 227 ед.) и Nissan X-Trail (11 225 ед.).
Еще в рейтинге популярных кроссоверов со средневзвешенной стоимостью 2 млн рублей оказались:
KIA Sorento (3082 ед.),
Mitsubishi Eclipse Cross (1084 ед.),
Subaru XV (576 ед.),
MINI Countryman (569 ед.),
Renault Koleos (340 ед.),
Jeep Renegade (117 ед.).