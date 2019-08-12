Автомобили КрАЗ укомплектованы тормозной системой, которая действует на все колеса. Представленная система подразумевает использование сразу нескольких типов тормозов: рабочий, стояночный и вспомогательный, что находится в системе выпуска отработанных газов. Для безопасной эксплуатации машины рекомендуется следить за работой всех деталей тормозной системы. Одной из самых важных считается колодка тормозная КрАЗ , которая отвечает за процесс тормозного ускорения.

Разновидности тормозов КрАЗ

Каждый из тормозов характеризуется определенным принципом работы и отличается особой конструкцией:

Рабочий тормоз – барабанного типа, дополненный двумя колодками и установлен на всех колесах транспортного средства. Привод такого тормоза – пневматический. В процессе ухода за рабочим тормозом рекомендуется регулировать и контролировать зазоры между колодками и тормозными барабанами. Регулярно нужно проверять ход штоков тормозных цилиндров и контролировать свободный ход педали тормоза. Стояночный тормоз – колодочного типа, который включает в себя наличие внутренней, наружной колодки и механический привод. Его действие распространяется на привод заднего моста автомобиля. Основная задача – удерживать машину на одном месте во время остановки на дороге. Вспомогательный или моторный тормоз – компрессионного типа. Главная задача – остановить машину неработающим мотором (при выключенной подаче топлива). Это происходит благодаря увеличенному противодавлению в выпускном тракте двигательной системы.

Каждый из представленных тормозов нуждается в регулярном должном уходе, что позволяет им функционировать на протяжении длительного времени. От правильной работы каждого из них напрямую зависит безопасность водителя во время езды.

Детали тормозных механизмов

Все детали тормозных механизмов автомобиля КрАЗ рекомендуется регулярно чистить от скопившейся грязи и продуктов износа. После этого необходимо проверить их рабочее состояние и по надобности провести ремонтные работы.

В результате износа тормозного барабана и наличия кольцевых выработок, внутренняя поверхность растачивается под один из ремонтных размеров.

Тормозные колодки в комплекте с накладками. Накладки фрикционного типа нуждаются в замене, когда расстояние от поверхности до головки заклепки составляет меньше 0,5 мм.

Разжимной кулак. Допустимый износ шеек кулака достигает 37,75 мм, а втулок – до 38,10 мм.

В случае определения неисправностей в пневматической системе транспортного средства, важно отыскать поврежденный контур и определить причину неисправности.

Также, следует учитывать оптимальное давление воздуха для тормозной системы авто. При плавном нажатии педали должно быть плавное увеличение давление в каждом из действующих контуров машины. Чтобы обеспечить комфортное и безопасное вождение, рекомендуется заменять еще одни важные детали – колодка тормозная КрАЗ . Новые колодки гарантируют сокращение тормозного пути и повышают эффективность процесса торможения в целом.