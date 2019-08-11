Названы топ-7 признаков ДТП, которые можно найти в салоне машины

Серьезные ДТП не проходят бесследно, а их последствия можно заметить на кузове и в салоне автомобиля, причем именно салон проще осмотреть и определить был ли автомобиль в ДТП.

Не разбирающемуся автолюбителю при определении признаков ДТП стоит обратить внимание на руль и переднюю панель.

В них у современных авто устанавливаются подушки безопасности, а если они сработали, то при ремонте руль будет меняться, а передняя панель восстанавливаться.

Определить замену руля можно будет по царапинам на задних болтах, а вот выявить срабатывания подушки безопасности на панели будет уже куда сложнее, поэтому лучше всего ее сравнивать с новой аналогичной.

При обзоре передних сидений определить срабатывание боковой подушки безопасности очень сложно, так как обшивку кресел очень легко восстановить.

Но иногда кресла в подержанной машине устанавливают полностью новые, и в этом случае на крепежных болтах остаются следы откручивания.

Если ДТП было очень серьезно и внешних признаков сразу невозможно увидеть, то стоит хорошо осмотреть салон.

При крупном ремонте останутся следы демонтажа салона. Стоит обратить внимание на потолочные ручки, крепления приборной панели, накладки на порогах и другое, на этих элементах останутся следы от инструмента.

Один из явных признаком участия машины в ДТП является еще ремень безопасности. Автопроизводитель на ремне указывает дату выпуска, а если она не совпадает с выпуском авто значит они менялись после аварии.

К тому же заводские ремни после ДТП плохо втягиваются. Также стоит обратить внимание на пороги. Так, у поддержанной машины они потертые, а если они выглядят как новые, то значит их после ремонта красили, а это может указывать как на ДТП, так и на просто на замену порогов.

На стеклах установленных с завода размещены маркировки с указанием года выпуска, если они отсутствуют или не совпадают с годом выпуска авто значит их уже успели поменять, а значит стоит поинтересоваться по какой причине, ведь возможно салон могли разбирать для установки сигнализации или шумоизоляции.