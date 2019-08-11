Тестовый прототипы новинки ранее уже замечали без камуфляжа, а также уже сообщалось, что ее дебют состоится осенью.



Теперь стала известна официальная дата презентации Taycan.

Как выяснилось, электрический Porsche Taycan будет представлен 4 сентября, но дебют будет проходить онлайн, причем сразу в нескольких странах, среди которых Германия, Китай и Канада.

Напомним, что Porsche Taycan с полностью электрической силовой установкой уже давно предлагает для заказа.

Эта модель будет способна разгонятся до первой сотни за 3,5 секунды, а максимальная скорость составит 250 км/ч. Также есть данные, что запас хода составит 500 км.