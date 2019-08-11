УАЗ вспомнил о редком семиместном внедорожнике УАЗ-469П

Компания УАЗ «ВКонтакте» своих подписчиков продолжает знакомить с историей марки и 10 августа представительство рассказало про УАЗ–469 в версии 469П.

Эту машину разработали для нужд Министерства Связи СССР, причем всего было создано два прототипа 469П.

В основе внедорожника лежала увеличенная в длину рама с растянутой колесной базой.

В серийное производство 469П так и не пошел, а по какой причине не сообщается — указали лишь, что «в силу многих причин».

В паблике отметили, что если бы 469П утвердили, то уже в 1962 году в стране появился семиместный рамный внедорожник с традиционным расположением сидений.