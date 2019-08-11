Suzuki на индийском рынке с 10 августа начала прием предварительных заказов на новый кросс-вэн Suzuki XL6.
Новый кросс-вэн Suzuki XL6 стал доступен для заказа в Индии
11.08.2019 14:24
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Этот автомобиль можно заказать, оставив предоплату в размере 11 тыс. рупий или около 10 тыс. рублей.
Все цены и комплектации новинки пока не объявлены, но предполагается, что минимальная стоимость составит около 1,2 млн рупий или 1,1 млн рублей.
Отличается автомобили наличием внедорожного пластикового обвеса, расширенных колесных арок, шестиместного салона с отделкой экокожей, колесными дисками размером 16 дюймов, а также панорамной крышей.
В движение Suzuki XL6 будет приводить полуторалитровый 105-сильный двигатель со стартер-генератором.
Среди трансмиссий предложат пятискоростную механика или четырехступенчатый автомат. Система привода будет только на переднюю ось.
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