Новый кросс-вэн Suzuki XL6 стал доступен для заказа в Индии

Suzuki на индийском рынке с 10 августа начала прием предварительных заказов на новый кросс-вэн Suzuki XL6.

Этот автомобиль можно заказать, оставив предоплату в размере 11 тыс. рупий или около 10 тыс. рублей.

Все цены и комплектации новинки пока не объявлены, но предполагается, что минимальная стоимость составит около 1,2 млн рупий или 1,1 млн рублей.

Отличается автомобили наличием внедорожного пластикового обвеса, расширенных колесных арок, шестиместного салона с отделкой экокожей, колесными дисками размером 16 дюймов, а также панорамной крышей.

В движение Suzuki XL6 будет приводить полуторалитровый 105-сильный двигатель со стартер-генератором.

Среди трансмиссий предложат пятискоростную механика или четырехступенчатый автомат. Система привода будет только на переднюю ось.