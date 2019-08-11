Презентация модели с купеобразным силуэтом кузова состоялась в конце прошлого месяца, а теперь производитель начал ее серийную сборку.



Audi приступила к выпуску нового купе-кросса Audi Q3 Sportback, который организован на китайском предприятии компании в Тяньцзинь.

То есть первым рынком для новинки станет китайский, а позже она выйдет и на европейский рынок. Китайская версия будет предлагаться с 1,4 и 2,0-литровыми агрегатами, пару которым составит семискоростной робот.

Система привода будет на переднюю или обе оси. Предварительная стоимость составит около 284 тыс. юаней или около 2,62 млн рублей минимум.