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Audi приступила к выпуску нового купе-кросса Audi Q3 Sportback

Новости
11.08.2019 14:16
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Презентация модели с купеобразным силуэтом кузова состоялась в конце прошлого месяца, а теперь производитель начал ее серийную сборку.


Audi приступила к выпуску нового купе-кросса Audi Q3 Sportback, который организован на китайском предприятии компании в Тяньцзинь.

То есть первым рынком для новинки станет китайский, а позже она выйдет и на европейский рынок. Китайская версия будет предлагаться с 1,4 и 2,0-литровыми агрегатами, пару которым составит семискоростной робот.

Система привода будет на переднюю или обе оси. Предварительная стоимость составит около 284 тыс. юаней или около 2,62 млн рублей минимум.

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