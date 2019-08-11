Поставки гиперкара Mercedes-AMG One перенесены до 2021 года

Покупатели гиперкара Mercedes-AMG One получат свои автомобили позже чем планировалось. По новым данным, поставки уже давно представленного гиперкара перенесли на 2021 год.

Как пишет издание Auto Motor und Sport, смещение сроков поставок связано с техническими проблемами.

Специалистам пока на удается адаптировать в Mercedes-AMG One силовой агрегат от гоночного болида.

В Mercedes-AMG One будет установлен 1,6-литровый ДВС от гоночного болида Mercedes F1 W07 Hybrid. К тому же машине добавят еще электромоторов и блок батарей.

Суммарная мощность силовой установки превысит 1000 л.с. Стоимость Mercedes-AMG One составляет 2,7 млн долларов.

За предзаказ покупателю нужно было внести депозит в размере 500 тысяч долларов. По данным зарубежных источников, инженеры Mercedes-AMG сейчас столкнулись с проблемой — они не могут адаптировать агрегат от F1 в машину для дорог общего назначения.

К тому же в ЕС уже начали действовать новые правила измерения расхода топлива и токсичных выбросов WLTP, и эти изменения также добавили разработчикам проблем.

Mercedes-AMG One будет выпущен ограниченным тиражом – 275 ед.