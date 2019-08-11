Покупатели гиперкара Mercedes-AMG One получат свои автомобили позже чем планировалось. По новым данным, поставки уже давно представленного гиперкара перенесли на 2021 год.
Поставки гиперкара Mercedes-AMG One перенесены до 2021 года
Как пишет издание Auto Motor und Sport, смещение сроков поставок связано с техническими проблемами.
Специалистам пока на удается адаптировать в Mercedes-AMG One силовой агрегат от гоночного болида.
В Mercedes-AMG One будет установлен 1,6-литровый ДВС от гоночного болида Mercedes F1 W07 Hybrid. К тому же машине добавят еще электромоторов и блок батарей.
Суммарная мощность силовой установки превысит 1000 л.с. Стоимость Mercedes-AMG One составляет 2,7 млн долларов.
За предзаказ покупателю нужно было внести депозит в размере 500 тысяч долларов. По данным зарубежных источников, инженеры Mercedes-AMG сейчас столкнулись с проблемой — они не могут адаптировать агрегат от F1 в машину для дорог общего назначения.
К тому же в ЕС уже начали действовать новые правила измерения расхода топлива и токсичных выбросов WLTP, и эти изменения также добавили разработчикам проблем.
Mercedes-AMG One будет выпущен ограниченным тиражом – 275 ед.