Автомобиль по итогам прошлого месяца показал рост продаж на 32 процента, хотя в целом продажи марки упал на 33%.



Российский офис компании отчитался о результатах деятельности на рынке РФ за прошлый месяц.

В июле компания смогла продать 3 980 новых автомобилей, что на треть хуже, чем за аналогичный период 2018 года.

С начала года также наблюдается отрицательная динамика продаж на 18 процентов до 35 519 ед. Доля Nissan на рынке составила 3,6%.

Nissan Qashqai в июле остается в топ-25 российских бестселлеров, который к тому же демонстрирует отличный рост продаж.

Модель была продана в количестве 1660 экземпляров, что лучше на 32 процента. С начала года положительная динамика составила 12 процентов до 12 930 проданных Nissan Qashqai.