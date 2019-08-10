Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж

Китайский внедорожник с расширенным списком оборудования вышел в продажу 12 июля и уже компания FAW рассказала о первых результатах продаж модели.



Новинка с названием Hongqi HS7, напомним, создавалась на платформе предыдущего Toyota Crown. Hongqi HS7 по оснащению не уступает своим конкурентам, к тому же такой автомобиль разрабатывался для чиновников.

Внедорожник получил трехлитровый мотор с 338-сильной отдачей при 445 Нм крутящего момента. В паре с ДВС работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач с системой полного привода.

В оснащении нового китайского внедорожника есть камера кругового обзора, активные системы безопасности и помощи водителю, а также круиз-контроль с функцией автоматического движения в дорожных заторах.

Что касается продаж модели, то она уже ставит рекорды, обойдя по объёмам реализации модели BMW X5 и Mercedes-Benz GLE.

За первый неполный месяц новинка была продана в количестве 2.5 тыс. экземпляров, а количество предзаказов уже превышает 5 тыс. Роскошный внедорожник оценен от 2,5 млн рублей в эквиваленте.