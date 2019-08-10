Блогеры из России сделали колесо из 21 тысячи спичек

Да, речь идет о команде «Garage54», которая славится своими яркими и безумными экспериментами, связанными с автомобилями.

На этот раз блогеры решили сделать колесо из спичек. В частности, они использовали покрышку, где с помощью термоклеевого пистолета прикрепили 21 тыс. спичек.

Затем колесо установили на автомобиль и прокрутили его, после чего отлетело лишь несколько спичек.

Но самое интересное было позднее, когда колесо подожгли, но до этого проверять его на дороге не стали, а сделали это позднее.