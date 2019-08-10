К такому выводу пришли эксперты компании Nextbase, которая провела собственное исследование.

Компания Nextbase занимается выпуском видеорегистраторов и в ее новом исследовании приняли участие британские водители.

Среди опрошенных людей были автомобилисты, которые побывали за пределами своей страны. Опрос показал, что 65% британских водителей не понимают европейские знаки.

Согласно статистике, ежегодно за пределы Великобритании на собственных автомобилях выезжает более 4 млн британцев.

При этом 40 млн имеют водительские права, а судя по результатам исследования, 18 млн из них не всегда понимают европейские знаки.

В ходе исследования водителям предлагали рассказать об обозначениях европейского знака и оказалось, что три четверти автомобилистов не смогли распознать знак конца ограничения скорости, как установлен на немецких автобанах. Многие путали этот знак с английским.

Также в ходе исследования выяснилось, что более половины опрошенных проезжали по европейским дорогам более 500 км.