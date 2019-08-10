Россияне стали активнее покупать новые электрокары

Об этом свидетельствуют отчетные данные по продажам новых электоратов в России.

Специалисты уже не первый месяц фиксируют положительную динамику объёмов продаж электрокаров, а по итогам первого полугодия рост составил 2,8 раза.

В отчетный период россияне приобрели 147 новых электромобилей, тогда как в 2018 году за аналогичный период было продано всего 52 ед.

Как и ранее лидером на рынке остается Jaguar I-Pace, который занял 50,3% доли от всех продаж электрокаров.

Модель разошлась тиражом в количестве 74 единиц. Еще по итогам шести месяцев этого года было продано 14 электромобилей Nissan Leaf, 17 Tesla Model X и 7 Model S, а также по 4 Renault Twizy и Tesla Model 3.