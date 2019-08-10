BMW готовит к выходу 25 электрифицированных моделей

Немецкий автопроизводитель только в ближайшие пару лет выпустит как минимум пять новинок, а в целом в планах компании через пять лет выпустить 25 электрифицированных моделей.

В данном случае речь идет как о полностью электрических, так и гибридных моделей.

В их числе будут электрифицированные версии уже существующих автомобилей, а также полностью новые модели. Сейчас известно, что электрические версии появятся в модельной линейке «пятерки».

Первой дебютирует гибридная модификация 545е, а в 2023 будет представлен и полностью электрический вариант.

Первым электрокаром среди кроссоверов марки станет BMW iX3. Уже известно, что его электрическая установка получит мощность 270 л.с. и запас хода 400 км.

Этот кроссовер ожидается в продаже уже в следующем году.