Citroen построила автодом с гаражом для байкеров

В компании Citroen решили выпустить новую версию своего коммерческого автомобиля, которая получила название Jumper Biker Solution Multi.

Новинка представляет собой автодом, в котором есть гараж. В частности, в компании заявили, что в «доме на колесах» можно без проблем перевозить квардроциклы или мотоциклы.

Для того, чтобы погрузить технику, потребуется лебедка, а сама погрузка будет происходить по раскладному пандусу.

В отделении для мотоцикла имеются еще и крепления, позволяющие надежно зафиксировать груз.

Что касается оснащенности кемпера, то в нем есть складная кровать для двоих, кухня, дополнительное спальное место, холодильник рраковина, отделения для хранения веще и многое другое.

На рынке Германии Jumper Biker Solution Multi оценили в 51,1 тыс. евро.