Tesla может поднять стоимость своих электромобилей в Китае

Руководство американской компании заявило о возможности изменения стоимости своих электрокаров на китайском рынке.

Как выяснило агентство Reuters, это связано с изменением курса юаня, а изменение цен в большую сторону намерены провести уже с сентября.

Стоит отметить, что сейчас все автомобили компании Tesla, которые предлагаются в Китае, импортируются.

В скором времени производитель электрокаров начнет их выпуск на собственном заводе в Шанхае, строительство которого уже ведется.

Первым автомобилем этого завода станет Model 3, а позднее будет организовано производство и других моделей.