Руководство американской компании заявило о возможности изменения стоимости своих электрокаров на китайском рынке.
Tesla может поднять стоимость своих электромобилей в Китае
10.08.2019 20:50
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Как выяснило агентство Reuters, это связано с изменением курса юаня, а изменение цен в большую сторону намерены провести уже с сентября.
Стоит отметить, что сейчас все автомобили компании Tesla, которые предлагаются в Китае, импортируются.
В скором времени производитель электрокаров начнет их выпуск на собственном заводе в Шанхае, строительство которого уже ведется.
Первым автомобилем этого завода станет Model 3, а позднее будет организовано производство и других моделей.
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