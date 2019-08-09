Mercedes-Benz выплатит владельцам старых дизельных автомобилей по 3000 евро

Daimler намерена по 3000 евро заплатить автовладельцам машин Mercedes-Benz с дизельным мотором. Выделенная сумма должна быть направлена на модернизацию фильтров для моторов стандарта Евро-5.

На субсидии для клиентов в немецком концерне решились после того, как немецким муниципалитетам дали возможность ограничивать эксплуатацию транспортных средств, оснащенных старыми дизельными агрегатами.

По 3000 евро будут выплачивать там, где владельцы Mercedes-Benz со старыми дизельными авто могут столкнутся с запретами на эксплуатацию.

В Mercedes-Benz пока одобрили пакет модернизации только для агрегатов Евро-5, но возможно в дальнейшем придется выпускать пакеты и выплачивать компенсации за их установку для более старых версий ДВС.

Стоит отметить, что изначально автопроизводитель не хотел дооснащать машины, которые могут запретить.

Предлагалось выпустить обновление программного обеспечения, а еще клиентам марки предлагали сменить свои старые машины на более новые.

Но инициативная группа автовладельцев смогла добиться программы по модернизации за счет средств автопроизводителя.