Subaru объявила о скидках на свои автомобили в августе

Компания Subaru в России объявила о специальных предложениях на покупку автомобилей.

В частности, была внедрена программа лояльности «I`m a Subarist», а к ней подключается каждый, кто уже является владельцем Subaru купленного у официального дилера, и повторно приобретает машину марки с условием сдачи старой по программе трейд-ин.

Участникам «I`m a Subarist» предлагается скидка в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей в зависимости от модели.

В августе покупатели могут еще воспользоваться программой трейд-ин Subaru Upgrade, в рамках которой скидка на новый автомобиль может достигать 250 тыс. рублей.

Таким образом, за счет суммирования всех действующих специальных предложений скидка на Subaru Outback может составить до 400 тыс. рублей.

За Subaru Forester можно получить выгоду до 250 тыс. рублей, а при выборе Subaru XV и Subaru WRX/STI цена на автомобиль может быть снижена до 230 и 200 тыс. рублей соответственно.

Скидка на Subaru Legacy в августе достигает 350 тыс. рублей.