Mercedes-Benz приедет во Франкфурт с 5 новинками

Все новые модели будут представлены в следующем месяце на автосалоне во Франкфурте.

Так, одной из новинок станет полностью электрическая версия минивэна Mercedes-Benz V-Class, «заряженная» версия Mercedes-Benz GLB, новый электрокар от бренда EQ, а также несколько электрических Smart.