Немецкий автопроизводитель анонсировал презентацию сразу пяти новинок.
Mercedes-Benz приедет во Франкфурт с 5 новинками
09.08.2019 17:15
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Все новые модели будут представлены в следующем месяце на автосалоне во Франкфурте.
Так, одной из новинок станет полностью электрическая версия минивэна Mercedes-Benz V-Class, «заряженная» версия Mercedes-Benz GLB, новый электрокар от бренда EQ, а также несколько электрических Smart.
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