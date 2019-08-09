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Mercedes-Benz приедет во Франкфурт с 5 новинками

Новости
09.08.2019 17:15
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Немецкий автопроизводитель анонсировал презентацию сразу пяти новинок.

Все новые модели будут представлены в следующем месяце на автосалоне во Франкфурте.

Так, одной из новинок станет полностью электрическая версия минивэна Mercedes-Benz V-Class, «заряженная» версия Mercedes-Benz GLB, новый электрокар от бренда EQ, а также несколько электрических Smart.

 

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