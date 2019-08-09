АвтоВАЗ расширит линейку коммерческих Lada Largus

В скором времени российский автогигант проведет презентацию новых версий универсалов и фургонов, которые уже получили ОТТС.

Это будет целый ряд новых версий, которые можно будет эксплуатировать в разных сферах.

Так, среди новых версий окажутся универсалы для «скорой», ППС, оперативных служб, следователей и др.

Есть данные источника, что в новых версиях фургонов могут появиться двигатели от Renault.

Например, для спецслужб будут выпускать универсалы и фургоны, которые получат соответствующие службе ливреи, предупредительные огни и специальное оборудование.

Также будут созданы варианты спецавтомобилей, предназначенных для полицейских со служебными собаками.

Моторы у специальных Lada Largus будут мощностью 87 и 106 л.с. Также в ОТТС есть версия ДВС, работающая на природном газе.