В скором времени российский автогигант проведет презентацию новых версий универсалов и фургонов, которые уже получили ОТТС.
АвтоВАЗ расширит линейку коммерческих Lada Largus
09.08.2019 16:49
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Это будет целый ряд новых версий, которые можно будет эксплуатировать в разных сферах.
Так, среди новых версий окажутся универсалы для «скорой», ППС, оперативных служб, следователей и др.
Есть данные источника, что в новых версиях фургонов могут появиться двигатели от Renault.
Например, для спецслужб будут выпускать универсалы и фургоны, которые получат соответствующие службе ливреи, предупредительные огни и специальное оборудование.
Также будут созданы варианты спецавтомобилей, предназначенных для полицейских со служебными собаками.
Моторы у специальных Lada Largus будут мощностью 87 и 106 л.с. Также в ОТТС есть версия ДВС, работающая на природном газе.
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