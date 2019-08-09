Audi обещает RS-версии для всех своих кроссоверов

Как сообщает Autocar со ссылкой на главу Audi Sport Оливера Хоффманна, компания расширит линейку RS-кроссоверов.

В компании сейчас отмечают повышенный спрос на кроссоверы, причем клиенты хотят приобретать версии с мощными моторами.

В Audi намерены удовлетворит запросы потребителя выпуском «заряженных» кроссоверов. До конца года Audi представит шесть RS-моделей.