Немецкий автопроизводитель премиальных автомобилей расширит свой модельный ряд за счет новых «заряженных» моделей.
Audi обещает RS-версии для всех своих кроссоверов
09.08.2019 17:02
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Как сообщает Autocar со ссылкой на главу Audi Sport Оливера Хоффманна, компания расширит линейку RS-кроссоверов.
В компании сейчас отмечают повышенный спрос на кроссоверы, причем клиенты хотят приобретать версии с мощными моторами.
В Audi намерены удовлетворит запросы потребителя выпуском «заряженных» кроссоверов. До конца года Audi представит шесть RS-моделей.
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