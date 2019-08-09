Первые фото тестового прототипа в камуфляже уже распространили в Интернете.

SsangYong вывел на тесты рестайлинговый кроссовер Rexton, который заметили на дорогах Кореи. Судя по камуфляжу кардинальных изменений во внешности модели не произойдет.

Обновление пройдет по стандартной схеме – оптика, решетка радиатора, бамперы. В салоне также серьезных изменений не ожидается. Моторная гамма останется прежней.

В частности, кроссовер предложат с 2,2-литровым 187-сильным двигателем, пару которому составит семискоростной «автомат».

Экспортные Rexton предлагаются с двухлитровым 225-сильным двигателем, работающим в паре с шестискоростной механической или автоматической КП.

Ожидается, что в Корее обновленный Rexton будет представлен до конца года.