Новосибирец продаёт 65-летний «Москвич-Буратино» за 5,5 млн рублей

Объявлении о продаже появилось на сайте auto.ru, а разместил его житель Новосибирска.

Продавец предлагает для покупки раритетную машину «Москвич-Буратино» 401-422, выпущенный еще в 1954 году.

Новосибирец продаёт 65-летний «Москвич-Буратино» с кузовом из деревянных панелей за 5,5 млн рублей.

Как заявил продавец, в 1950-е этот автомобиль эксплуатировался в Новосибирске для перевозки разных грузов.

В этом году машину, которая является коллекционной, полностью отреставрировали. В движение она приводится 1,1-литровым 26-сильным двигателем.

Система привода в ней на заднюю ось, а трансмиссия механическая. Что касается деревянных панелей, то они выполнены их березы и фанеры, а крыша выполнена из дерматина.