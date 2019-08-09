Volkswagen выпустил электрический аналог Jetta нового поколения

Немецкий автопроизводитель на китайском рынке предлагает седан Lavida Plus, который является адаптированным под рынок вариантом нового поколения Volkswagen Jetta.

Помимо обычного седана, компания анонсировала его электрическую версию, которая получила название Volkswagen e-Lavida.

Эта модификация выйдет на рынок осенью. Она создавалась на платформе MQB и оснащена электродвигателем с мощностью 136 лошадиных сил.

Показатель крутящего момента составит 290 Нм. На одной подзарядке электрокар способен проехать 278 километров.

Максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 150 км/ч. Оценили электрический вариант в 158 900 юаней или около 1,5 млн рублей.