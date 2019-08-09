Немецкий автопроизводитель на китайском рынке предлагает седан Lavida Plus, который является адаптированным под рынок вариантом нового поколения Volkswagen Jetta.
Volkswagen выпустил электрический аналог Jetta нового поколения
09.08.2019 16:18
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Помимо обычного седана, компания анонсировала его электрическую версию, которая получила название Volkswagen e-Lavida.
Эта модификация выйдет на рынок осенью. Она создавалась на платформе MQB и оснащена электродвигателем с мощностью 136 лошадиных сил.
Показатель крутящего момента составит 290 Нм. На одной подзарядке электрокар способен проехать 278 километров.
Максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 150 км/ч. Оценили электрический вариант в 158 900 юаней или около 1,5 млн рублей.
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