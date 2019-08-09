«Калашников» создал электрокар для такси и служб каршеринга

Концерн «Калашников» показал новый прототип своего электрокара, причем в этот раз его разработали для такси и служб каршеринга.

Демонстрация машины под названием UV-4 была проведена на Международном евразийском форуме «Такси» (МЕФТ).

Концерн использовал уже знакомую платформу электрического автомобиля «Овум», который был представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

На основе этого автомобиля разработали электрокар, который можно использовать в службах такси и сервисах краткосрочной аренды автомобилей.

Прототип получил следующие габариты: длина — 3.4 метра, ширина — 1.5 метра и высота — 1.7 метра.

Масса электрокара составляет 650 кг. В движение UV-4 приводится 68-сильным электромотором. Про батарею ничего не сообщается, но было сказано, что она способна обеспечить запас хода до 150 км.

Максимальная скорость автомобиля составляет 80 км/ч. На выставке было казано, что UV-4 является очень надежным и простым в обслуживании, а также он отличается высокой плавностью хода и пожаро- и взрывоопасностью в случае ДТП.