Мотор от LaFerrari стоимостью $800 тысяч выставлен на продажу на eBay

На площадке eBay выставлен на продажу двигатель внутреннего сгорания от гиперкара LaFerrari. Этот мотор на продажу выставляют уже второй раз и в этот раз автор объявления решил продать ДВС в несколько раз дороже первоначальной цены.

В первый раз 6,3-литровый V12 хотели продать за 325 000 долларов, но его не купили за такую цену, а сейчас за этот мотор просят 800 000 долларов.

Указано, что ДВС наработал 32 километра, и его предлагают со всеми коммуникациями. Стоит отметить, что LaFerrari оснащается гибридной силовой установкой, но в объявлении нет упоминания об электромоторах (предлагается только бензиновая установка). История агрегата не раскрывается, но скорее всего он снят с одного из разбитых гиперкаров, но с какого именно неизвестно.