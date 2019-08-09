В России стартовали продажи Toyota Supra GR

Toyota 9 августа в России начала продажи своего возрожденного купе Toyota GR Supra. Машины выставлены в 13 дилерских центрах девяти городов.

В общей сложности в 2019 году на Россию в компании выделили 22 машины, а в целом на Европу всего 900 автомобилей.

Сколько в РФ уже заказано GR Supra не сообщается. Ранее стало известно, три спецверсии Edition 1 раскупили за 4 часа.

Получается, что остались только версии в комплектации Passion, которые предлагают за 5 534 000 рублей.

Они оснащаются 3,0-литровым мотором мощность 340 л.с. Такой ДВС устанавливается на соплатформенном родстере BMW Z4 M40i, который у нас стоит от 4 840 000 рублей.

В Toyota для привлечения потенциальных клиентов к своему возрожденому спортивному купе решила проводить тест-драйвы на гоночных треках в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону.