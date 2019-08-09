Mazda переписала цены на седан Mazda 6 в России

Удорожание седана на российском рынке в августе составило от 20 тыс. до 60 тыс. рублей, но не во всех комплектациях, так как версия Supreme Plus наоборот подешевела, а изменение стоимости модели зафиксировали эксперты «Цена Авто».



По их информации, в этом месяце Mazda в России подняла цена на седан Mazda 6 на 0,9 – 3,0%. Таким образом, начальная стоимость автомобиля составляет 1 543 000 рублей.

В этой версии предлагается двухлитровый 150-сильный мотор. Комплектация Executive Plus оценивается в 2 304 000 рублей и в ней доступен 231-сильный мотор.

Что касается исполнения Supreme Plus, то в нем седан подешевел на 102 тыс. рублей. Mazda 6 Supreme Plus с 2,0-литровым двигателем теперь доступен за 1 724 000 рублей, а с 2,5-литровым 194-сильным мотором ценник составляет 1 839 000 рублей.