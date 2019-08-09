Производственная площадка «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке выпустила первую пробную партию двигателей, соответствующих стандарту «Евро-5».
На заводе «Соллерс» в России собрали первую партию моторов Mazda
09.08.2019 12:03
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Речь идет о силовых установках SkyActiv-G, которые представляют собой бензиновый мотор с четырьмя цилиндрами.
Как говорится в сообщении администрации Приморья, эти моторы соответствуют стандарту «Евро-5», а стоимость пробной партии составила 1 млн рублей.
Ранее стало известно, что в новые производственные мощности было инвестировано 2 млрд рублей, а выпущенные на заводе двигатели будут отправлять на экспорт в Японию для заводов компании Mazda.
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