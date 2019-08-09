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На заводе «Соллерс» в России собрали первую партию моторов Mazda

Новости
09.08.2019 12:03
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Производственная площадка «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке выпустила первую пробную партию двигателей, соответствующих стандарту «Евро-5».

Речь идет о силовых установках SkyActiv-G, которые представляют собой бензиновый мотор с четырьмя цилиндрами.

Как говорится в сообщении администрации Приморья, эти моторы соответствуют стандарту «Евро-5», а стоимость пробной партии составила 1 млн рублей.

Ранее стало известно, что в новые производственные мощности было инвестировано 2 млрд рублей, а выпущенные на заводе двигатели будут отправлять на экспорт в Японию для заводов компании Mazda.

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