На заводе «Соллерс» в России собрали первую партию моторов Mazda

Речь идет о силовых установках SkyActiv-G, которые представляют собой бензиновый мотор с четырьмя цилиндрами.

Как говорится в сообщении администрации Приморья, эти моторы соответствуют стандарту «Евро-5», а стоимость пробной партии составила 1 млн рублей.

Ранее стало известно, что в новые производственные мощности было инвестировано 2 млрд рублей, а выпущенные на заводе двигатели будут отправлять на экспорт в Японию для заводов компании Mazda.