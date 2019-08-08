Первый показ концепта внедорожника от Ferrari ожидается до конца года, тогда как полноценная премьера состоится в 2020 году в рамках Женевского автосалона.
Ferrari до конца года может представить внедорожник Purosangue
08.08.2019 18:22
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Новинка станет первым внедорожником бренда, и в продаже она может появиться уже в середине будущего года.
Ранее проект носил название Ferrari UV, но появились сведения, что новая модель из сегмента кроссоверов и внедорожников будет называться Purosangue.
Помимо этого в Сети распространили и несколько слайдов, на которых изображена новинка. Никаких данных о технических характеристиках кроссовера пока нет.
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