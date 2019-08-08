Ferrari до конца года может представить внедорожник Purosangue

Первый показ концепта внедорожника от Ferrari ожидается до конца года, тогда как полноценная премьера состоится в 2020 году в рамках Женевского автосалона.

Новинка станет первым внедорожником бренда, и в продаже она может появиться уже в середине будущего года.

Ранее проект носил название Ferrari UV, но появились сведения, что новая модель из сегмента кроссоверов и внедорожников будет называться Purosangue.

Помимо этого в Сети распространили и несколько слайдов, на которых изображена новинка. Никаких данных о технических характеристиках кроссовера пока нет.