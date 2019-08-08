KIA Rio назван самым продаваемым автомобилем с АКПП в РФ

Модель KIA Rio была названа самым продаваемым автомобилем с АКПП по итогам продаж за первое полугодие 2019 года.

Его объёмы продаж составили 34,6 тыс. экземпляров, что больше на 5,7%. Как сообщили аналитики «Автостат» за шесть месяцев текущего года россияне приобрели 453,3 тыс. новых легковушек с автоматической КП, а это соответствует доле 58,5%.

После KIA Rio самым продаваемым автомобилем с АКПП в РФ стал кроссовер Hyundai Creta. Его объёмы продаж в версии с «автоматом» составили 24,9 тыс. экземпляров, что больше на 3,2%.

Следом за ним оказался седан Hyundai Solaris – 22,3 тыс. ед., а в пятерке еще расположились Volkswagen Polo (17,2 тыс. ед.; +35,6%) и Toyota Camry (16,3 тыс. ед.; +17,6%).

Во второй пятерке лидеров числится Volkswagen Tiguan (14,4 тыс. ед.), KIA Sportage (13,3 тыс. ед.) и Toyota RAV4 (11,8 тыс. ед.), KIA Optima (11,7 тыс. ед.) и Mitsubishi Outlander (10,7 тыс. ед.).