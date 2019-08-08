Назван топ-10 самых продаваемых европейских автомобилей в России

ТОП-10 был составлен на основе продаж автомобилей за первое полугодие, когда в общей сложности было продано 214,3 тыс. авто европейских марок.

Этот результат в сравнении с аналогичным показателем прошлого года оказался больше на 0,5%, а доля таких авто на рынке составила 27,6%.

По данным «Автостат» в первом полугодии бесспорным лидером рейтинга самых продаваемых европейских авто в России является Volkswagen Polo, который разошелся тиражом в количестве 27,8 тыс. экземпляров, что на 3,1% больше.

Второй результат показал кроссовер «Рено Дастер» — 18,7 тыс. ед., что на 12,1 меньше. Следующим в списке оказался чешский лифтбек Skoda Rapid.

Его объёмы продаж составили 17 тыс. ед., что соответствует результату прошлого года.

Следующими в рейтинге оказались: