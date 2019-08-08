Кроссовер Nissan Kicks на базе Renault Duster получил дешёвую версию

Индийская версия кроссовера Nissan Kicks обзавелась новой модификацией, которая окажется дешевле, чем существующие и будет доступна с дизельным силовым агрегатом.



Напомним, что кроссовер Nissan Kicks для Индии создан на базе кроссовера Renault Duster, тогда как глобальный вариант разрабатывали на платформе Nissan Juke.

Недорогой кроссовер также отличается от последнего и немного увеличенными габаритами. Теперь для него предлагается бюджетная модификация с названием XT, которая оценена в 989 тыс. рупий или около 900 тыс. рублей.

В таком исполнении для автомобиля предлагается полуторалитровый турбированный дизель мощностью 100 лошадиных сил, пару которому составляет шестискоростная механика или робот, работающие только с переднеприволной системой.