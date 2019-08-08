В следующем году модель также не появится, а позднее Golf R вернется на рынок в новом кузове Mk8.

Volkswagen завершила выпуск «заряженных» Golf R, прекратив их сборку на предприятии в Вольфсбурге в связи со стартом подготовки предприятия к производству новой генерации Golf.

Следующее поколение модели будет представлено уже этой осенью.

В его основе расположится платформа MQB. В моторной гамме автомобиля будут трех- и четырехцилиндровые двигатели, пару которым составит 6-скоростная механика или 7-ступенчатый робот.

Серийная сборка нового Golf стартует до конца года, а продажи запланированы зимой.