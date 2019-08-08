Новый кроссовер Kia Seltos показывает высокие продажи

Новинка с середины прошлого месяца стала доступна для заказа на территории Индии.



За 20 дней, как рассказали в компании, модель Kia Seltos предзаказали более 23 тысяч клиентов. Столько заявок было подано за 20 дней.

Учитывая, что на индийском рынке присутствует много доступных моделей и высокая конкуренция, такие объёмы продаж являются очень хорошими.

При этом в компании отметили, что с каждым днем число полученных заявок растет. На индийском рынке модель оценили в 1 млн рублей минимум в эквиваленте.

В дилерских центрах новый кроссовер появится в этом месяце. К тому же он будет предложен и в России, причем его сборку организуют на заводе «Автотор». Ранее даже была названа предварительная стоимость Kia Seltos для России.