Названы самые продаваемые пикапы на рынке России

Рейтинг самых популярных на российском рынке пикапов составили на основании данных по продажам за первое полугодие.

По данным аналитиков «Автостат Инфо», в период январь-июнь этого года россияне приобрели 6116 новых пикапов. Из низ 2 412 экземпляров пришлось на УАЗ Пикап, а он и стал лидером по продажам в России.

Его продажи сократились на 3%. Второе место с положительной динамикой на 2,6% занял пикап Toyota Hilux, которому уже удавалось вытеснить УАЗ Пикап с первой строчки, но по итогам полугодия он остается вторым с результатом 1 256 единиц.

Третье место оказалось за Mitsubishi L200. Его популярность сократилась на 38%, а объёмы продаж составили 869 шт.

Четвертое и пятое место заняли «ВИС-2349» и Volkswagen Amarok с показателями 600 и 284 проданных единиц и спадом продаж на 19 и 10% соответственно.

Также на российском рынке было продано 148 Mercedes-Benz X-Класс (+92%), 136 «ВИС-2346» (+41,7%), 116 ед. Isuzu D-Max (+137%) и 103 ед. FIAT Fullback (-6,4%).