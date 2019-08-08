BMW объявила дату старта продаж кроссоверов X3 M и X4 M в России

Компания BMW официально объявила дату старта продаж новых X3 M и X4 M на российском рынке, которые предлагаются для заказа с начала года.



Как сообщили в компании X3 M и X4 M в России появится в дилерских центрах 7 сентября. В нашей стране «заряженные» модели представлены в топовой комплектации Competition и спецсерии Special Edition.

Более того, с момента старта приема заказов, автомобили успели подешеветь почти на миллион рублей.

Стоимость X3 M Competition стартует от 6 690 000 рублей, а X4 M Competition обойдется на 130 000 рублей дороже.

В кроссоверах установлен трехлитровый двигатель мощностью 510 л.с. при 600 Нм крутящего момента. Пару силовой установке составляет восьмискоростная автоматическая КП и полный привод xDrive.