Продажи премиальных авто в июле в России выросли на 5,8%

На фоне снижения продаж на российском рынке в целом, сегмент премиальных автомобилей показывает рост.

В прошлом месяце в нашей стране было продано 12 667 новых премиум-автомобилей, что на 5,8% больше.

Больше всего в отчетный период было продано машин марки Mercedes-Benz, автомобили которой стали самыми продаваемыми в сегменте.

В июле такие авто разошлись тиражом в количестве 3 496 экземпляров, что на 11,5% больше. Вторым стал автопроизводитель BMW с результатом 3 320 ед., что на 14,5% больше.

Премиальный бренд Lexus стал третьим. Его объёмы продаж составили 1 905 шт., что на 3,1% меньше.

В первой пятерке оказались Audi (1 283 ед.) и Land Rover (704 ед.) с положительной динамикой на 0,9 и 4,9% соответственно, сообщает «Автостат».