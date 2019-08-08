Зарубежным журналистам удалось выяснить некоторые подробности о новой генерации моделей Renault Logan и Sandero, в том числе и были названы предварительные сроки их выхода.

Так, стало известно, что новый Renault Logan представят в 2020 году, а Sandero станет кроссовером, причем последний, как ожидается, дебютирует в 2021 году возможно на мотор-шоу в Женеве.

Основой для будущего поколения Renault Logan станет одна из версий платформы CMF. Что касается российского рынка, то пока неизвестно, на какой платформе создадут следующее поколение.

Впрочем, в нашу страну автомобиль приедет не ранее 2022 года. Что касается Sandero, то со сменой поколений уже не будет приподнятым хэтчбеком, а превратится в кроссовер, который получит дизайн в стилистике нового Clio.

Этот автомобиль должен будет составить конкуренцию будущему T-Cross от немецкой компании, созданному на базе Polo.

По предварительным данным, Logan, Sandero и Sandero Stepway дебютируют в следующем году на осеннем автосалоне в Париже.