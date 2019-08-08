Audi отказывается от кабриолета Audi A3

Кабриолет Audi A3 больше не будет доступен в семействе модели после смены поколений.



Причиной отказа от модели становится низкий спрос, а в продаже она еще будет предлагаться до конца этого года.

Стоит отметить, что кабриолет Audi A3 является одним из самых доступны в линейке марки.

На российском рынке модель представлена только хэтчбеком и седаном, а на американском рынке в популярность семейства, в том числе и кабриолета существенно снизилась.

Так, в США компания в период с января по июль текущего года реализовала 5 650 автомобилей модели Audi A3, а это оказалось на 52% ниже.

Впрочем, ситуация скоро изменится, что для автомобиля готовят новое поколение, которое создадут на платформе MQB.

Первым в семействе дебютирует хэтчбек, а позже представят седан, четырехдверное купе, гибридную и спортивную модификации, а также внедорожный вариант.