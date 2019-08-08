Российский авторынок остался на пятом месте в Европе по итогам июля

При этом российский авторынок в прошлом месяце снова показал отрицательную динамику.

По предварительным подсчетам аналитиков, в июле на нашем авторынке было продано 139 тыс. легковых автомобилей без учета LCV.

Российский авторынок в июле остался на пятом месте в Европе, а лидирует по продажам среди стран ЕС по-прежнему Германия. Там в отчетный период реализовали 322 788 авто, что на 4,7% больше.

Второй результат у Франции – 172 228 машин, что хуже на 1,8%. В тройке лидеров располагается британский рынок, где также наблюдается отрицательная динамика – минус 4,1% до 157 198 реализованных машин.

На строчку выше от российского рынка оказалась Италия, где объёмы продаж легковушек оказались на уровне прошлого года и составили 152 800 шт.