В России подорожали автомобили марки Datsun

Результаты мониторинга цен на новые автомобили, проводимого специалистами сайта «Цена Авто», показали, что в августе стали предлагаться дороже седан и хэтчбек марки Datsun.



Автомобили марки Datsun подорожали в России на 0,7-1,0% или на пять тысяч рублей во всех комплектациях.

Теперь начальная стоимость седана Datsun on-DO составляет 490 тыс. рублей, а топовый вариант обойдется в 667 тыс. рублей.

Базовая комплектация хэтчбека mi-DO на российском рынке оценена в 555 тыс. рублей, а в максимальной версии стоимость выросла до 694 тыс. рублей.