Hyundai построит гоночный электромобиль

Hyundai в сентябре представит гоночный электрический автомобиль, который пока только показали в видеотизере.

Презентацию электрокара проведут 10 сентября на автосалоне во Франкфурте. Пока известно, что разработкой спорткара занималось спортивной подразделение Hyundai Motorsport, которое отвечает за создание машин для чемпионата мира по ралли и кузовной серии TCR.

Предполагается, что электрокар станет участником электрической серии ETCR, которая будет запущена в 2020 году.

Силовой установкой Hyundai занималась фирма Williams Advanced Engineering, а она имеет большой опыт в данных технологиях, и сейчас занимается разработкой систем для электрических болидов Formula E.

По требованиям ETCR болиды должны быть созданы на базе серийных машин. В спортивной версии должна быть установлена силовая установка мощностью 413 л.с. Максимальная допустимая пиковая отдача не должна превышать 700 л.с.

