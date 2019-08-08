Hyundai в сентябре представит гоночный электрический автомобиль, который пока только показали в видеотизере.
Hyundai построит гоночный электромобиль
Презентацию электрокара проведут 10 сентября на автосалоне во Франкфурте. Пока известно, что разработкой спорткара занималось спортивной подразделение Hyundai Motorsport, которое отвечает за создание машин для чемпионата мира по ралли и кузовной серии TCR.
Предполагается, что электрокар станет участником электрической серии ETCR, которая будет запущена в 2020 году.
Силовой установкой Hyundai занималась фирма Williams Advanced Engineering, а она имеет большой опыт в данных технологиях, и сейчас занимается разработкой систем для электрических болидов Formula E.
По требованиям ETCR болиды должны быть созданы на базе серийных машин. В спортивной версии должна быть установлена силовая установка мощностью 413 л.с. Максимальная допустимая пиковая отдача не должна превышать 700 л.с.