Новую Hyundai Creta вновь засняли на тестах

Кроссовер продолжают тестировать на дорогах Индии. В этой стране, как и в России автомобиль известен как Hyundai Creta, тогда как на китайском и корейском рынке он носит название Hyundai ix25.

Последний был представлен в апреле этого года и тоже проходит тестирования. Индийская версия интересна тем, что все изменения, которые получит модель для Индии, будут применены и для российского варианта.

В Индии новое поколение кроссовера выйдет в начале следующего года. В отличие от предшественника он получит двухъярусную оптику, узкую светодиодную полоску ДХО, а также отдельно расположенный блок с противотуманными фарами.

Hyundai Creta будет иметь отличия от китайского варианта решеткой радиатора и оптикой. Помимо этого, в салоне автомобиля ожидаются серьезные изменения.

Более того, в Индии кроссовер предложат еще и в семиместной модификации. Моторная гамма будет представлена 1,5-литровым бензиновым и такого же объёма дизельным двигателями.

Ожидается, что новая генерация модели в России появится тоже в 2020 году, но точные сроки пока неизвестны.