Россиянка отсудила 1,5 миллиона рублей за ржавый Kia Rio

Жительница Орла отсудила у российского подразделения 1,56 млн рублей за ржавый Kia Rio 2014 года выпуска.

В 2014 году россиянка приобрела в дилерском центре Kia Rio, но через два года на машине стали появляться следы коррозии.

Она была на крышке багажника, крыше и передних стояках. С этой проблемой владелица Rio обратилась в сервисный центр, где были проведены работы по гарантии.

Но после года эксплуатации машины в сервисе устранять дефекты пришлось повторно, так как на кузове снова появились следы ржавчины.

После двух ремонтов машина продолжала ржаветь. В итоге автовладелица обратилась к «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» с просьбой вернуть деньги за машину. В ответ она получила отказ, к тому же Rio уже успел сменить поколение и стал значительно дороже.

Отказ послужил причиной обращения жительницы Орла в суд. В иске она указала сумму 2,6 млн рублей. В эту сумму входила компенсация за автомобиль, моральный вред, штраф за отказ автопроизводителя исполнять требования покупателя и другие факторы.

К тому же была проведена экспертиза, которая подтвердила, что дефекты лакокрасочного покрытия относятся в производственному браку.

Суд частично удовлетворил иск, обязав «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» выплатить истцу 1,56 млн рублей.