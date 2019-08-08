Новый Toyota RAV4 получил высшую оценку безопасности IIHS

Новый кроссовер Toyota RAV4 прошел тесты по стандартам IIHS. Как оказалось, он получил высший балл, но его подвела головная оптика.

Специалисты кроссоверу Toyota RAV4 максимальную оценку дали за систему предотвращения столкновений, которая правильно отработала на скорости до 40 км/ч.

Также высокие оценки японский «паркетник» получил после фронтального столкновения с различными степенями перекрытия.

При этом специалистам не понравилась работа фар RAV4. Так, штатная оптика получила низкую оценку, а вот светодиодные фары прекрасно освещают дорогу и обочину.

По результатам IIHS присвоила Toyota RAV4 максимальную оценку по безопасности – Top Safety Pick +.

