Новый кроссовер Toyota RAV4 прошел тесты по стандартам IIHS. Как оказалось, он получил высший балл, но его подвела головная оптика.
Новый Toyota RAV4 получил высшую оценку безопасности IIHS
08.08.2019 00:07
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Специалисты кроссоверу Toyota RAV4 максимальную оценку дали за систему предотвращения столкновений, которая правильно отработала на скорости до 40 км/ч.
Также высокие оценки японский «паркетник» получил после фронтального столкновения с различными степенями перекрытия.
При этом специалистам не понравилась работа фар RAV4. Так, штатная оптика получила низкую оценку, а вот светодиодные фары прекрасно освещают дорогу и обочину.
По результатам IIHS присвоила Toyota RAV4 максимальную оценку по безопасности – Top Safety Pick +.
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