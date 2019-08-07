О том, что молодой бренд Lynk & Co появится на европейском рынке сообщалось ранее, в том числе и были слухи о появлении его в России.

Теперь стало известно, что Lynk & Co выйдет на рынок Европы с машинами, которые нельзя купить, о чем рассказал руководитель бренда Lynk & Co Ален Виссер.

В общении с зарубежными журналистами представитель бренда рассказал, как они намерены продвигать свои автомобили на европейском рынке.

В частности, производитель не намерен развивать там дилерские сети, то есть клиентам предложат выбирать машину в онлайн шоу-румах и только по подпискам.

При оформлении подписки, использование нового автомобиля будет возможно за 500 евро в месяц. В дальнейшем планируется запустить подписку на подержанные автомобили.

Более того, Ален Виссер заявил, что аренду автомобиля можно прекратить в любое время.

Первой моделью Lynk & Co, которая появится в Европе, станет гибридный кроссовер «01», созданный на платформе Volvo XC40. Его планируют начать предлагать в аренду с весны 2020 года.