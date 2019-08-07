Обновлённый Nissan X-Trail пользуется отличным спросом

Компания Nissan опубликовала отчетные данные по продажам кроссоверов Nissan X-Trail на китайском рынке, отметив отличный спрос на модель.

В период с января по июль текущего года автопроизводителю в Китае удалось реализовать 121 403 экземпляра обновленного Nissan X-Trail.

Этот автомобиль стал абсолютным бестселлером бренда в Китае. К тому же кроссовер в отчетный период стал третьи по продажам в своем сегменте, уступая только Haval H6 и Volkswagen Tiguan.

Напомним, что на российском рынке обновленный X-Trail появился в прошлом году.

Сейчас его можно купить в нашей стране по цене от 1,38 млн рублей. Максимальная комплектация предлагается за 1,96 млн рублей.